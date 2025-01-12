Евросоюз урезал бюджет ЕКА на исследования космоса людьми в связке с роботами

Как сообщается, в прошлом году общий бюджет ЕКА составлял 7,79 млрд евро, на 2025 год утверждены 7,68 млрд. Меньше всего в бюджет ЕКА на этот год вложили: Германия — бюджет сокращён с 1,17 млрд евро до 951,6 млн, Италия — с 881,2 до 800 млн, Великобритания — с 448,9 до 320 млн.

При этом больше всех в ЕКА вложились: Польша — с 47,7 млн евро ​​до 193,4 млн, Швейцария — со 118,2 млн до 198,4 млн, Франция — с 1,05 до 1,07 млрд.

Как отмечается, больше всего сокращено финансирование программ исследования космоса с участием людей и роботов, а также разработка космических пусков.