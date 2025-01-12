Евросоюз урезал бюджет ЕКА на исследования космоса людьми в связке с роботами

Опубликовано 12 января 2025, 18:451 мин.
Евросоюз урезал бюджет ЕКА на исследования космоса людьми в связке с роботамиИ в целом финансирование стало меньше
Европейское издание European Spaceflight сообщило об урезанном варианте бюджета, который страны-участники Европейскоого космического агентства (ЕКА) утвердили для организации.
© J. Mai / ESA
Как сообщается, в прошлом году общий бюджет ЕКА составлял 7,79 млрд евро, на 2025 год утверждены 7,68 млрд. Меньше всего в бюджет ЕКА на этот год вложили: Германия — бюджет сокращён с 1,17 млрд евро до 951,6 млн, Италия — с 881,2 до 800 млн, Великобритания — с 448,9 до 320 млн.
При этом больше всех в ЕКА вложились: Польша — с 47,7 млн евро до 193,4 млн, Швейцария — со 118,2 млн до 198,4 млн, Франция — с 1,05 до 1,07 млрд.
Как отмечается, больше всего сокращено финансирование программ исследования космоса с участием людей и роботов, а также разработка космических пусков.