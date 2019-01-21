Евросоюз выступил против принятия закона об авторском праве на мемы

Евросоюз отменил финальное голосование по скандально известной директиве об авторском праве в интернете. Голосование должно было состояться 21 января, но его отменили практически в последний момент.

Этот шаг был сделан после того, как одиннадцать стран Евросоюза, включая Германию, Италию и Нидерланды, прямо высказались против документа в том виде, в котором он существует в настоящее время.

Большинство из этих стран и раньше отмечали недостаточную защиту прав пользователей в законопроекте. Речь идёт о таких спорных статьях, как 11 статья о «налоге на ссылки» и 13 статья о «фильтре загружаемого контента». 11 статья позволяет компаниям запрашивать плату за ссылки с контентом на сайтах вроде Google, даже если речь идёт о небольшом превью поисковой выдаче. 13 статья требует ставить фильтры загружаемого контента, поскольку обязывает платформы вроде YouTube и Facebook следить, чтобы пользователи при просмотре не нарушали авторских прав.

Пока судьба директивы осталась неясной. То что финальное голосование отменили, не говорит о том, что от инициативы отказались вообще.