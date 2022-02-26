Евросоюз запретил поставлять России самолёты и запчасти к ним

В частности, санкции затрагивают компанию Airbus, самолётами которой пользуются крупные российские авиакомпании: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии». Отмечается, что из 20 основных российских авиакомпаний самолёты Airbus используют 10.

Говоря о вышеперечисленных перевозчиках, «Аэрофлот» использует 117 судов Airbus, S7 — 66, а парк «Уральских авиалиний» полностью состоит из самолётов этой компании. Вместе все 20 основных российских авиакомпаний осуществляют 97% пассажиропотока в стране.

Касательно санкций, ЕС запретил, в частности, оказывать России любые страховые и перестраховочные услуги, а также услуги по ремонту и модификации самолётов. Запрещается продажа, поставки, передача или экспорт не только самолётов, но также вертолётов, космических технологий и комплектующих.