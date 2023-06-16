Евросоюз запретит использовать ИИ для поиска людей по лицу

Чиновники предложили обновлённый проект «Закона об искусственном интеллекте», включающий запрет на использование ИИ в распознавании лица и требующий, чтобы системы, подобные ChatGPT, передавали регулятору, когда такой контент был создан нейросетью. При этом законопроект не имеет обязательной силы.

Логика закона предполагает далеко идущие усилия по защите граждан ЕС от потенциальных угроз, связанных с технологией машинного обучения. Изменения в развитии нейросетей происходят на фоне распространения генеративных систем искусственного интеллекта, имитирующих человеческую речь. И ничего не помешает таким технологиям при использовании биометрии вместо настоящего распознанного лица человека применить дипфейк.