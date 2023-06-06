Евросоюз заставит соцсети помечать картинки, музыку и видео, созданные искусственным интеллектом

Все компании, представители которых присутствовали на встрече, подписали добровольный кодекс Евросоюза по борьбе с дезинформацией. В связи с этим Юрова указала на необходимость разработки этими компаниями технологии идентификации и маркировки контента, созданного нейросетями, «которая бы позволяла обычному, самому невнимательному пользователю сразу видеть, что это сделано роботом».

Также чиновники отметили, что заявленные требования будут контролироваться строго, так как ИИ может создавать реалистичные видео и изображения событий, которых никогда не было.

«Чат-боты, такие как ChatGPT, могут создавать сложный контент и визуальные эффекты за считанные секунды; генераторы изображений могут создавать реалистичные картины событий, которых никогда не было; программное обеспечение нового поколения может имитировать человеческий голос на основе нескольких секунд выборки», — подчеркнула Юрова.