Exynos 2500 показал прирост производительности, но остаётся позади конкурентов

В последнем тестировании Exynos 2500 набрал 2 356 баллов в одноядерном режиме и 8 076 в многоядерном. Это на 17% и 6,7% выше, чем в предыдущем тесте соответственно. Тем не менее, несмотря на рост производительности, чип остаётся слабее решений от Apple, Qualcomm и MediaTek — таких как A18 Pro, Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.

Причиной отставания может быть низкий уровень выхода годных чипов на новых производственных линиях Samsung. По слухам, компания получает пригодные для использования кристаллы лишь в 20−40% случаев, что ограничивает возможности для разгона и стабильной работы процессора на максимальных частотах. Это, вероятно, мешает раскрыть полный потенциал архитектуры.