Exynos 2500 показал прирост производительности, но остаётся позади конкурентов

Опубликовано 24 июня 2025, 13:301 мин.
Exynos 2500 показал прирост производительности, но остаётся позади конкурентовSamsung не удалось обойти лидеров
Samsung продолжает развивать линейку мобильных процессоров Exynos и недавно повторно протестировала чип Exynos 2500 в бенчмарке Geekbench 6. Новый процессор построен по 3-нм техпроцессу с использованием GAA-архитектуры. Однако даже с обновлёнными результатами он всё ещё уступает основным конкурентам.
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В последнем тестировании Exynos 2500 набрал 2 356 баллов в одноядерном режиме и 8 076 в многоядерном. Это на 17% и 6,7% выше, чем в предыдущем тесте соответственно. Тем не менее, несмотря на рост производительности, чип остаётся слабее решений от Apple, Qualcomm и MediaTek — таких как A18 Pro, Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400.
Причиной отставания может быть низкий уровень выхода годных чипов на новых производственных линиях Samsung. По слухам, компания получает пригодные для использования кристаллы лишь в 20−40% случаев, что ограничивает возможности для разгона и стабильной работы процессора на максимальных частотах. Это, вероятно, мешает раскрыть полный потенциал архитектуры.