Ежегодная выставка MWC 2021 лишилась одного из крупнейших гостей

На этот раз ряды участников покинула Google. Поисковый гигант предпочёл отказаться вслед за Nokia, Oracle и Sony. При этом в своём заявлении о причинах принятия такого решения, компания ссылалась на внутренние протоколы, пишет The Verge.

Стоит отметить, что Google хоть и была крупным участником, но «королём вечеринки» её сложно было назвать. Всё-таки куда больше внимания привлекали различные производители смартфонов, такие как Huawei, Sony, Samsung. Но даже в таком случае отказ приехать со стороны такого гиганта выглядит как не очень приятный для организаторов жест.