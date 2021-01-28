Ежегодно расстояние между США и Великобританией увеличивается почти на 4 см

Для того, чтобы выяснить это, исследователи из Великобритании провели длительный анализ срединно-атлантического хребта. Используя новейшие устройства для измерения сейсмической активности, специалисты выявили признаки апвеллинга мантии в том регионе, пишет Nature.

Как именно может сказаться данное изменение в расстоянии в долгосрочной перспективе — сложно сказать. Но в целом, если скорость «отдаления» не изменится, есть шансы, что в ближайшее время это не вызовет проблем. Правда, исследователи всё равно продолжат наблюдение и изучение необычного явления.