F.A.C.C.T. : 55% кибератак начинались через забытое сетевое оборудование

Киберпреступники могут использовать заброшенное сетевое оборудование для тайных атак на компании. Технический руководитель департамента управления поверхностью атаки компании F.A.C.C.T. Николай Степанов отметил, что забытое оборудование стало довольно распространённой проблемой, как в России, так и за рубежом. Он подчеркнул, что это второй по популярности способ проникновения злоумышленников в сети организаций после фишинга.

Степанов рассказал, что в 55% случаев атак на компании в 2023 году киберпреступники использовали именно заброшенную инфраструктуру в качестве точки входа. Он объяснил, что такая уязвимость возникает из-за недостаточного внимания к периметру компании со стороны специалистов по информационной безопасности и сетевых администраторов. Это создаёт возможность для хакеров проникать в сети организаций, особенно когда оборудование остаётся без присмотра.

Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений в компании «Газинформсервис», добавил, что уровень угрозы зависит от данных, которые могут получить злоумышленники. Если речь идёт о конфигурационных файлах, хакеры могут понять, как устроена сеть компании. Денис Бандалетов из Angara Security отметил, что такие преступники могут закрепиться в сети и строить карту системы на основе МАС- и ARP-таблиц. Если на заброшенном оборудовании хранятся пароли или конфиденциальная информация, последствия могут быть серьёзными. Степанов предупредил, что подобные атаки могут привести к утечке данных, краже интеллектуальной собственности и сбоям в работе бизнес-процессов.