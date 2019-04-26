Facebook блокирует психологические тесты за сбор персональных данных

Разработчики социальной сети Facebook объявили о начале борьбы с приложениями с «минимальной полезностью», такими как психологические тесты. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Новая политика Facebook больше не разрешает подобные приложения. Директор по управлению продуктами Facebook Эдди О’Нил отметил: «Политика Facebook обновляется, и приложения с минимальной полезностью, такие как личностные тесты, будут запрещены на платформе. По новым правилам нельзя будет запрашивать данные, если они не направлены на улучшение пользовательского опыта».

Проблема здесь не в самих тестах, а в том, что приложения для них подозревают в неправомерном сборе и хранении конфиденциальной информации о пользователях. Меры принимаются спустя год после скандала с Cambridge Analytica, когда фирма купила информацию на 87 миллионов пользователей соцсети, полученную с помощью приложения-теста thisisyourdigitallife.

Facebook удаляет доступ к ряду API, которые раньше для этого использовались. Новые приложения не смогут использовать их с 30 апреля, а существующие — с 30 июня 2019 года.