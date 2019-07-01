Facebook будет банить за призывы не ходить на выборы

Компания также заявила, что теперь в Facebook запрещены сообщения, в которых может быть усмотрено преследование по признаку расы, религии или других аспектов самоидентификации человека. Отдельно в пресс-релизе говорится о том, что компания намерена исключить повторения ситуации, произошедшей на президентских выборах США в 2016 году, когда российские тролли публиковали фейковые новости и пытались отговорить через них американцев голосовать. Теперь в Facebook есть ряд департаментов, работающих над этим вопросом. В том числе они работают над тем, чтобы не пускать в соцсеть рекламу, призывающую людей не идти на выборы. Компания надеется доработать новые правила сервиса до губернаторских выборов 2019 года. Также Facebook надеется использовать новые разработки во время переписи населения 2020 года, чтобы предотвратить вмешательство и в этот очень важный процесс.