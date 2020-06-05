Facebook будет помечать провластные СМИ, но только не американские

Так, прямо сейчас соответствующая маркировка уже коснулась таких изданий, как Russia Today и Sputnik. При этом решение о добавлении маркировки принимается соцсетью на основе сразу нескольких данных, в число которых входит информация о финансировании медиаресурса, о его владельцах, а также структуре собственности и редакционной политике. Составлением критериев для добавления новой маркировки занимались 65 экспертов в области СМИ со всего мира.