Facebook доведёт конфликт с Apple до суда

По крайней мере, именно такое продолжение конфликта предсказывают инсайдеры, близкие к крупнейшей социальной сети, пишет 9to5Mac. Предметом спора, напомним, является новая политика конфиденциальности в App Store. Согласно ей, разработчики приложений обязаны получать от пользователей явное разрешение на сбор данных.

Для Facebook, компании, которая львиную долю прибыли получает от перепродажи данных своих пользователей, подобные нововведения являются катастрофическими. И вот, согласно свежим утечкам, детище Марка Цукерберга намерено подать в суд на Apple в связи с «злоупотреблением компанией своим доминирующем положении на рынке смартфонов и принуждении разработчиков приложений к соблюдению правил App Store, которым не обязаны следовать собственные приложения Apple».