Facebook грозит более 300 млн долларов штрафа из-за слабой защиты персональных данных пользователей

”Личная информация австралийских пользователей Facebook была раскрыта и передана приложению This is Your Digital Life с целью, отличной от заявленной при сборе данных, что нарушает национальный закон о конфиденциальной информации и защите персональных данных. <…> Пользователи не могли осуществлять разумный выбор и контролировать то, как их личная информация будет раскрыта. Эти действия Facebook сделали личные данные 311 127 австралийских пользователей доступными для продажи и использования, в том числе в целях политической рекламы”, — говорится в официальном заявлении австралийского регулятора.

Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, Facebook могут оштрафовать на 1,1 млн долларов за каждый отдельный случай нарушения закона, коих в общей сложности накопилось более 300 тыс штук.