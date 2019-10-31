Facebook и Instagram начнут блокировать аккаунты за использование эмодзи с секс-подтекстом

В частности, это затрагивает эмодзи персика, баклажана и капель воды. Также, речь идет о некоторых эмодзи, которые изображают жесты. Отмечается, что чаще всего пользователи прибегают к их использованию не в прямом смысле, а в сексуальном контексте. Нововведения касаются и фотографий на которых присутствуют обнаженные люди, интимные места которых прикрыты эмодзи.

Известно, что новые требования вступили в силу в августе, однако первые блокировки пользователей за применение эмодзи в сексуальном контексте произошли буквально на этой неделе. Представители Facebook заявили, что их политика осталась прежней, ее просто сформулировали языком, понятным для пользователей.