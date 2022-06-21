Facebook* и Instagram* остались экстремистами в РФ: апелляция в суде провалилась

Как отмечается, заинтересованное лицо, житель Перми Дмитрий Галицкий обратился в Мосгорсуд с требованием прекратить запрет и блокировку Meta, а также принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram* в России. По его словам, решение, вынесенное судом 21 марта, затрагивает его права как пользователя Facebook с 2011 года. В результате запрета гражданин «потерял связь со СМИ и жителями. И это всё в одночасье рухнуло».

В зале суда находились представители Роскомнадзора и ФСБ, которые придерживались уже вынесенного решения, поскольку накануне запрета в России Meta* делала различные заявления, в силу чего была признана экстремистской организацией. Поэтому представители ведомств просили оставить решение суда первой инстанции в силе.

На основании этого апелляция Metaне была удовлетворена, в силу чего запрет Meta в России вступает в законную силу. «Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года — без изменения», — постановил судья Александр Пономарев.