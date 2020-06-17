Facebook и Instagram позволили пользователям отключать политическую рекламу

Стоит отметить, что самые первые шаги в данном направлении были сделаны еще в прошлом году — тогда, напомним, Facebook пыталась всячески смягчить политическую рекламу на платформе. Но та функция, которая была введена сейчас, призвана дать пользователям куда больше контроля над тем, какие рекламные сообщения они видят.

Также в сообщении компании говорится о том, что решение о реализации новой возможности было принято еще в январе текущего года. Но, судя по всему, именно сейчас, накануне президентских выборов в США в 2020 году она стала нужна как никогда ранее.