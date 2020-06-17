Наука и технологии
Сегодня 10:44
Facebook и Instagram позволили пользователям отключать политическую рекламу
Как ни странно, случилось это накануне президентских выборов в США
Facebook опубликовала официальное сообщение, в котором говорится о том, что и сама соцсеть, и Instagram с сегодняшнего дня позволили своим пользователям отключать политическую рекламу. Пока что данная функция доступна лишь жителям США, но уже осенью 2020 года нововведение станет доступно по всему миру.
Стоит отметить, что самые первые шаги в данном направлении были сделаны еще в прошлом году — тогда, напомним, Facebook пыталась всячески смягчить политическую рекламу на платформе. Но та функция, которая была введена сейчас, призвана дать пользователям куда больше контроля над тем, какие рекламные сообщения они видят.
Также в сообщении компании говорится о том, что решение о реализации новой возможности было принято еще в январе текущего года. Но, судя по всему, именно сейчас, накануне президентских выборов в США в 2020 году она стала нужна как никогда ранее.