Facebook и приложения кардинально изменятся

На конференции разработчиков F8 2019 Марк Цукерберг представил новый дизайн социальной сети Facebook и приложений.
Дизайн получил название FB5. По словам разработчиков, социальная сеть с ним станет проще, быстрее и более впечатляющей. Приложения Facebook начнут постепенно обновляться в ближайшее время, а веб-версия обновится «в ближайшие месяцы».
Основной акцент делается на сообществах, а не на ленте новостей, пользователям станет проще искать новые группы. Во всех разделах, включая видео и маркетплейс, пользователи увидят советы по добавлению в группы. Сообщества будут отличаться по функциям. В медицинских можно будет общаться анонимно, также предусмотрены специальные публикации с вакансиями от работодателей.
Новых друзей начнут советовать, в том числе, и на основе общих групп. В целом, сайт Facebook стал светлее и без привычной синей «шапки».
Мессенджер Facebook Messenger стал быстрее и легче, появится функция совместного просмотра видео в режиме реального времени и «цифровая гостиная» для самых близких друзей.
В Instagram появились стикеры для пожертвований, а обновлённая камера позволит проще использовать эффекты и стикеры.