Facebook и приложения кардинально изменятся

Дизайн получил название FB5. По словам разработчиков, социальная сеть с ним станет проще, быстрее и более впечатляющей. Приложения Facebook начнут постепенно обновляться в ближайшее время, а веб-версия обновится «в ближайшие месяцы».

Основной акцент делается на сообществах, а не на ленте новостей, пользователям станет проще искать новые группы. Во всех разделах, включая видео и маркетплейс, пользователи увидят советы по добавлению в группы. Сообщества будут отличаться по функциям. В медицинских можно будет общаться анонимно, также предусмотрены специальные публикации с вакансиями от работодателей.