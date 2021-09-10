Facebook и Ray-Ban выпустили свои первые «умные» очки

Внешне Ray-Ban Stories выглядят как обычные очки. В то же время, они оборудованы двумя камерами на 5 Мп, с помощью которых и возможна съемка. Причем чтобы начать запись стоит лишь нажать на кнопку, расположенную на дужке, и произнести «Эй, Facebook, сними видео». Что интересно, очки синхронизированных со специальным приложением Facebook View, в котором можно корректировать полученный контент и публиковать в различные соцсети. Память новинки позволяет хранить порядка 30 видео длительностью до 30 секунд и порядка 500 снимков.

Ожидается, что в скором времени “умные” очки станут доступны для покупки. Оценили их в 299 долларов или около 21 760 рублей.