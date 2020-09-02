Facebook и Twitter начали удалять аккаунты россиян за вмешательство в выборы США

Так, из заявления пресс-службы Facebook следует, что одновременно соцсетью были удалены 15 страниц и аккаунтов. В качестве причины блокировки указывается нарушение ими правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Также в компании добавили, что все удаленные аккаунты чаще всего осуществляли свою деятельность в таких странах как США, Великобритания, Алжир и Египет, а также были связаны с российским “Агентством интернет-исследований”.

В свою очередь в Twitter заявили о блокировке пяти аккаунтов за различные действия внутри соцсети, которые компания может “c высокой степенью точности приписать российским государственным субъектам”.