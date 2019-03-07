Facebook, Instagram и WhatsApp готовы к блокировке в России

Цукерберг отметил, что понимает, какие последствия грозят этим сервисам в случае отказа от сотрудничества, и что он готов, что придётся смириться с их блокировкой в подобных странах.

В своём блоге он также рассказал, что Facebook и Instagram вскоре перестанут хранить ключи шифрования, как это уже реализовано в WhatsApp. А также, что эти сервисы скоро получает новые способы защиты информации и функцию автоматического удаления старых сообщений по истечению какого-либо времени, которое можно будет настраивать.

С 1 сентября 2015 года интернет-компании, которые хранят пользовательские данные россиян, обязаны хранить эти данные на территории Российской Федерации. Тем не менее, сервис LinkedIn заблокирован по этой причине уже давно, а Facebook и Twitter пока только пугают штрафом в 5 тысяч рублей.