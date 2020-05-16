Facebook купила популярный сервис GIF-анимаций Giphy

Об этом представители Facebook сообщили буквально вчера на своем официальном сайте. Стоит отметить, что Facebook и раньше использовала функционал Giphy в своих приложениях. ”Фактически, 50% трафика GIPHY приходит из семейства приложений Facebook, половина из этого - только из Instagram. Объединяя Instagram и GIPHY, мы можем упростить людям поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct”, - сообщается в опубликованном заявлении представителей Facebook.

Отмечается, что данное объединение пройдет незаметно для пользователей сервисов Facebook. Так, они смогут как и прежде использовать GIF-файлы, а также создавать контент. Несмотря на то, что Facebook официально не сообщала, сколько именно было потрачено на покупку сервиса, предполагается, что сделка составила порядка 400 млн долларов.