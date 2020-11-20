Facebook могут наказать за покупку WhatsApp и Instagram, которая спровоцировала монополию

Сообщается, что обвинения планируется выдвинуть в начале декабря текущего года. Участниками судебного разбирательства могут стать власти около 40 штатов во главе с представителями республиканской и демократической партий США. Источники издания полагают, что эти обвинения могут обернуться самым широкомасштабным и сложным судебным делом за всю историю компании Facebook.

По данным информаторов, антимонопольные органы на сегодняшний день уже проанализировали модификации Instagram и WhatsApp после покупки их Facebook. Помимо прочего изучалась также деятельность компании по управлению большими объемами пользовательских данных и регламенты, которые обозначают, как именно сторонние разработчики и компании получают разрешение на использование этой информации.