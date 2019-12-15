Facebook начнет предупреждать о дезинформации на Украине

Так, уже к 2020 году Facebook начнет противодействовать дезинформации на Украине. Отмечается, что как раз в этом временном промежутке планируется запуск системы Тhird-party fact-checker. ”Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем искусственный интеллект и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам”, - поделилась Крук.

Крук добавила, что анализ информации проводится сторонними организациями в связи с тем, что у Facebook нет технической возможности самостоятельно сформировать штат специалистов для проверок. Отмечается, что Facebook имеет 46 партнеров по всему миру, которые направлены на анализ информации, однако на Украине, на сегодняшний день, таких партнеров пока нет.