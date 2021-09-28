Facebook начнёт финансировать создание метавселенной

Так, стало известно, что крупнейшая соцсеть планеты объявила о создании специального Фонда программ и исследований XR. В рамках него компания намерена финансировать разработку метавселенной — пока что речь идёт о 50 млн долларов в течение ближайших двух лет, сообщает официальный блог Facebook.

Что интересно, сам фонд будет распределять имеющиеся средства в виде инвестиций во внешние исследования и программы. Ожидается, что в будущем они смогут помочь в создании цифровой платформы взаимодействия пользователей вне физического пространства и без какой-либо привязки к гаджетам, т.е. метавселенной.

Эксперты отмечают, что немалая часть XR-продуктов будут доведены до релиза уже в ближайшие 10-15 лет.