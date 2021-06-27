Facebook научилась встраивать очки дополненной реальности в головные уборы

Помочь в решении этой проблемы может свежая разработка Facebook. Компания придумала метод, с помощью которого можно будет встраивать очки дополненной реальности в головные уборы, пишет Gizmodo. Это, в свою очередь, позволит людям с большим комфортом использовать подобные устройства.

Стоит отметить, что сам патент был подан ещё в 2019 году. Но лишь сейчас, в середине 2021-го, он был опубликован.