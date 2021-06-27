Наука и технологии
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Facebook научилась встраивать очки дополненной реальности в головные уборы

Выглядит как нечто прорывное
В последние годы сфера дополненной и виртуальной реальностей (AR и VR) набирают обороты. Но несмотря на это, производители до сих пор бьются о проблему, связанную с неудобной конструкцией устройств.
Facebook научилась встраивать очки дополненной реальности в головные уборы

Помочь в решении этой проблемы может свежая разработка Facebook. Компания придумала метод, с помощью которого можно будет встраивать очки дополненной реальности в головные уборы, пишет Gizmodo. Это, в свою очередь, позволит людям с большим комфортом использовать подобные устройства.

Стоит отметить, что сам патент был подан ещё в 2019 году. Но лишь сейчас, в середине 2021-го, он был опубликован.

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Работает система гениально и просто. Как только пользователь захочет воспользоваться «умными» функциями, перед его глазами «выдвигаются» соответствующие очки.

К сожалению, всё неясно, какой продукт Facebook получит первым поддержку вышеописанной технологии и как скоро это произойдёт. Но учитывая любовь IT-гиганта к VR и AR, можно ожидать, что случится это уже в ближайшие годы или даже месяцы.