Facebook научилась встраивать очки дополненной реальности в головные уборы

Facebook научилась встраивать очки дополненной реальности в головные уборыВыглядит как нечто прорывное
Помочь в решении этой проблемы может свежая разработка Facebook. Компания придумала метод, с помощью которого можно будет встраивать очки дополненной реальности в головные уборы, пишет Gizmodo. Это, в свою очередь, позволит людям с большим комфортом использовать подобные устройства.
Стоит отметить, что сам патент был подан ещё в 2019 году. Но лишь сейчас, в середине 2021-го, он был опубликован.
Работает система гениально и просто. Как только пользователь захочет воспользоваться «умными» функциями, перед его глазами «выдвигаются» соответствующие очки.
К сожалению, всё неясно, какой продукт Facebook получит первым поддержку вышеописанной технологии и как скоро это произойдёт. Но учитывая любовь IT-гиганта к VR и AR, можно ожидать, что случится это уже в ближайшие годы или даже месяцы.