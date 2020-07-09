Наука и технологии
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Facebook научился распознавать голос на 51 языке в автоматическом режиме
У модели, занимающейся этим, имеется около миллиарда различных параметров
Facebook, благодаря новейшей модели инженеров компании, научился распознавать голос на 51 языке в автоматическом режиме. При этом, даже несмотря на то, что на предварительных тестах инструмент показал рекордную точность, разработчики заявили об улучшении данного показателя по мере обучения.
По словам инженеров крупнейшей социальной сети планеты, модель была обучена на основе 16 тыс часов голосовых записей. При этом, система настолько огромная и обширная, что она содержит около миллиарда параметров, которые в конечном итоге повышают эффективность распознавания речи до 28,8%.
”Насколько нам известно, эта первая работа, которая изучает многоязычные системы в массовом масштабе. Мы получили единую архитектуру распознавания речи для 51 языка, которая не требует большого количества ресурсов”, - заявили разработчики Facebook.