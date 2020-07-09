Facebook научился распознавать голос на 51 языке в автоматическом режиме

По словам инженеров крупнейшей социальной сети планеты, модель была обучена на основе 16 тыс часов голосовых записей. При этом, система настолько огромная и обширная, что она содержит около миллиарда параметров, которые в конечном итоге повышают эффективность распознавания речи до 28,8%.

”Насколько нам известно, эта первая работа, которая изучает многоязычные системы в массовом масштабе. Мы получили единую архитектуру распознавания речи для 51 языка, которая не требует большого количества ресурсов”, - заявили разработчики Facebook.