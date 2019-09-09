Facebook не заплатила штраф России

Сразу несколько источников издания "Коммерсантъ" рассказали, что Facebook не стала выплачивать штраф в размере 3 тыс рублей по решению суда. Постановление было вынесено еще 12 апреля. Напомним, что "Роскомнадзор" подал в суд на соцсеть в связи с тем, что она отказалась предоставлять информацию о локализации данных российских пользователей. По словам Таганского суда, постановление вступило в силу 25 июня — таким образом у компании было более 60 дней на добровольную уплату штрафа.

*”В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ”, — рассказали изданию в суде. В свою очередь Федеральная служба судебных приставов и “Роскомнадзор” так и не дали по этому поводу каких-либо комментариев.