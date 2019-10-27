Наука и технологии
Сегодня 16:29
Facebook обучила компьютеры "прятать" лица людей от распознавания
Даже в режиме реального времени
Facebook уже перестала использовать технологию распознавания лиц по умолчанию. Более того, теперь у пользователей может появится способ полностью избежать идентификации внешности.
Так, исследователи компании обучили искусственный интеллект скрывать внешность человека в режиме реального времени. Технология также позволяет “де-идентифицировать” лица в видеозаписях. Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой. На тестовых изображениях можно увидеть небольшие изменения в лице Дженнифер Лоуренс, который в целом не вызывают сомнений в том, что это именно она.
Однако, ожидать того, что Facebook внедрит данную технологию в сервис в ближайшее время не стоит. По словам издания VentureBeat, компания не планирует добавлять разработку в своих продуктах.
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