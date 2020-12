Facebook оценила ущерб для разработчиков приложений из-за нововведений в системе Apple

По мнению Facebook, нововведения в политике iOS 14 негативно отразятся на использовании рекламных кампаний. В частности, компания подсчитала, что уровень продаж продукции при эксплуатации ненативной рекламы снизится на 60%, в сравнении с объемами продаваемых товаров при публикации таргетированной рекламы сейчас.

Напомним, что в ходе презентации новой iOS, представители американской компании Apple обратили внимание на то, что не планируют запрещать бизнесу заниматься сбором данных о потенциальных клиентах. В то же время, пользователи теперь смогут сами принимать решение о согласии на обработку их персональных данных. Впоследствии Facebook выкупила рекламные полосы в популярных изданиях The New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post, для размещения на них заявления “Мы выступаем против Apple и за малый бизнес”.