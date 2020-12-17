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Facebook оценила ущерб для разработчиков приложений из-за нововведений в системе Apple

Компания выступила против Apple
Facebook раскритиковала Apple за изменение политики конфиденциальности в iOS, оценив при этом ущерб для разработчиков приложений, который он за собой влечет.

По мнению Facebook, нововведения в политике iOS 14 негативно отразятся на использовании рекламных кампаний. В частности, компания подсчитала, что уровень продаж продукции при эксплуатации ненативной рекламы снизится на 60%, в сравнении с объемами продаваемых товаров при публикации таргетированной рекламы сейчас.

Напомним, что в ходе презентации новой iOS, представители американской компании Apple обратили внимание на то, что не планируют запрещать бизнесу заниматься сбором данных о потенциальных клиентах. В то же время, пользователи теперь смогут сами принимать решение о согласии на обработку их персональных данных. Впоследствии Facebook выкупила рекламные полосы в популярных изданиях The New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post, для размещения на них заявления “Мы выступаем против Apple и за малый бизнес”.

Автор: Лилик Ми