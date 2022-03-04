Facebook официально и полностью заблокировали в России

Facebook официально и полностью заблокировали в РоссииА началось всё с замедлений
Сообщается, что лишь с октября 2020 года на платформе зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны самой Facebook. Этим ведомство и объяснило своё решение о блокировке.
В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Упомянутые ограничения запрещены федеральным законом, принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.
Напомним, что ранее, 25 февраля, Роскомнадзор уже запустил замедление трафика в Facebook. Тогда причиной такого решения называлась блокировка страниц российских СМИ.