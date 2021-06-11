Facebook оказалась самой часто используемой для вербовки людей соцсетью

Как выяснилось, такой соцсетью является Facebook. Так, согласно оглашенным данным, в 2020 году порядка 59% жертв соответствующих случаев, которые были завербованы через интернет, были найдены именно с помощью Facebook. В то же время, в докладе отмечается, что в целом, 41% всех вербовок осуществляется в интернете.

“Интернет стал доминирующим инструментом, который торговцы людьми используют для вербовки жертв, и они часто вербуют их на ряде очень распространенных сайтов социальных сетей. Facebook в подавляющем большинстве случаев используется торговцами людьми для вербовки жертв в случаях активной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации”, — поделился генеральный директор Института торговли людьми Виктор Бутрос.