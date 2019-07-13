Facebook оштрафуют на рекордные 5 миллиардов долларов

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф почти в 5 миллиардов долларов для Facebook. Об этом рассказало авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Компания таким образом достигла соглашения с властями по поводу урегулирования последних скандалов из-за нарушения приватности пользователей в социальной сети.

Члены комиссии проголосовали за окончательную сумму штрафа. Результирующее соглашение направлено теперь на одобрение в Минюст США. Помимо штрафа, от Facebook также потребуется выполнить ряд шагов по урегулированию, но подробности пока не раскрываются.

Штраф стал продолжением скандала Facebook с Cambridge Analytica и другими нарушениями приватности.