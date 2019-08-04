Facebook отчаянно пытается догнать Amazon и Google с помощью собственных устройств

У многих компаний есть секретные подразделения, в которых разрабатываются новые технологии и устройства. У Facebook тоже есть секретная лаборатория и называется она Building 8. Согласно новому сообщению от телеканала CNBC в стенах Building 8 разворачивается настоящая драма, пока она отчаянно пытается догнать Amazon и Google по выпуску устройств.

Пока единственным аппаратным продуктом, выпущенным лабораторией стало устройство для видеоконференций Portal, оказавшееся провальным. Также лаборатория ведёт разработку интерфейса для чтения мыслей, голографического компьютера в стиле «Железного человека».

Facebook заинтересовалась в домашних помощниках-устройствах вскоре после выпуска линейки смарт-колонок Echo гигантом онлайн-ритейла Amazon. Одним из предшественников Portal стал проект Little Foot. По сути, это был iPad на моторизированной базе, которая мог определить местоположение и повернуться в этом направлении. По данным источника, со временем команда сосредоточилась именно на видеочатах в устройстве и экспериментировала с разными размерами, включая огромный телевизор «во всё стену».

Building 8 получает огромные бюджеты от Facebook, а когда избранные сотрудники допускаются в лабораторию посмотреть на ранние прототипы, то посещают её только под наблюдением сопровождающего. Забавно оформлены эти эксклюзивные приглашения. Они выполнены в виде металлической пластины, а по прибытию на мероприятие специальный сотрудник вытачивает специальным станком из этой заготовки открывалку для бутылок, которая и вручается посетителю вместе с бутылкой пива.

При всём этом антураже, в лаборатории царит напряжённая атмосфера — Facebook пытается устанавливать жёсткие сроки по выпуску продуктов, а из-за скандала с конфиденциальностью выпуск Portal пришлось существенно отложить. После этого в декабре 2018 года лабораторию переименовали, а проекты передали другим подразделениям.

Тем не менее, Facebook сейчас работает над несколькими устройствами. Один из них — новая версия Portal под кодовым названием Ripley. Предположительно, это просто камера, которая может превратить любой телевизор в подобие Portal. Также ведутся переговоры со стриминговыми сервисами вроде Disney и Netflix о том, чтобы встроить их в устройства Facebook.