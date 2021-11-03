Facebook отказался использовать технологии распознавания лиц на пользователях

Наука и технологии
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Facebook отказался использовать технологии распознавания лиц на пользователяхВ чём подвох?
Недавно стало известно, что головная компания Facebook будет переименована в Meta. Теперь же на сайте IT-гиганта появилась информация, которая явно должна положительно сказаться на репутации «новоиспечённого» бренда.
Согласно сообщению, соцсеть Facebook перестанет использовать системы распознавания лиц. Причём речь идёт о процессах, в которых принимают участия непосредственно пользователей.
В качестве причины отказа называется «рост общественного волнения, обеспокоенного использованием этой технологии».
Мы полностью останавливаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Пользователи, которые соглашались на её использование, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для опознавания лиц более чем у 1 млрд человек.
Meta
Судя по имеющимся данным, процесс должен будет завершиться уже к декабрю и коснётся пользователей по всему миру.
Источник: Meta