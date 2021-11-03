Наука и технологии
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Facebook отказался использовать технологии распознавания лиц на пользователях

В чём подвох?
Недавно стало известно, что головная компания Facebook будет переименована в Meta. Теперь же на сайте IT-гиганта появилась информация, которая явно должна положительно сказаться на репутации «новоиспечённого» бренда.
Facebook отказался использовать технологии распознавания лиц на пользователях

Согласно сообщению, соцсеть Facebook перестанет использовать системы распознавания лиц. Причём речь идёт о процессах, в которых принимают участия непосредственно пользователей.

В качестве причины отказа называется «рост общественного волнения, обеспокоенного использованием этой технологии».

Мы полностью останавливаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Пользователи, которые соглашались на её использование, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для опознавания лиц более чем у 1 млрд человек.

Meta

Судя по имеющимся данным, процесс должен будет завершиться уже к декабрю и коснётся пользователей по всему миру.

Источник: Meta