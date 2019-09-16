Facebook отказался от старых методов слежки, но сразу же внедрил новые

Компания отметила, что возможность управлять данными о местоположении все же имеется.“Вы контролируете, кто увидит ваше местоположение на Facebook. Вы можете контролировать, будет ли ваше устройство обмениваться точной информацией о геолокации с Facebook через настройки на вашем телефоне или планшете”, - сообщает компания в публикации.

Данная запись вышла по причине обновлений операционных систем iOS и Android, в которых затруднили фоновое отслеживание геопозиции. Так, Apple добавила в новую версию прошивки опцию, которая позволит давать доступ к геопозиции только один раз. В Android 10 же, стало возможным разрешать отдельным приложениям отслеживать ваше местоположение в случае их использования.