Facebook перестал поздравлять умерших с днём рождения

Пользователи Facebook могут выбрать доверенное лицо, который получит доступ к аккаунту соцсети в случае смерти пользователя. Этот друг или родственник сможет перевести аккаунт умершего в «памятный» режим. В ленте такого аккаунта появится раздел, в котором друзья и родственники смогут делить воспоминаниями.

Если аккаунт умершего пользователя некому перевести в «памятный» режим, то система искусственного интеллекта Facebook всё равно перестанет предлагать добавить его в друзья и рассылать оповещения о дне рождения.