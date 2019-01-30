Facebook платит пользователям деньги за разрешение шпионить за собой

В описании честно говорится, что цель проекта под названием Project Atlas — исследование аудитории, а пользователи предварительно знакомятся с тем, какие данные запрашиваются соцсетью, а также получают деньги.

В рамках проекта Facebook предлагал пользователям в возрасте от 13 до 37 лет 20 долларов в месяц. В обмен разработчики получают данные о смартфоне, пользователе, используемых приложениях, и так далее. На смартфонах с Android приложение запрашивает root-права.

После произведённого TechCrunch «разоблачения», Facebook объявил о закрытии программы для iOS, но для Android она продолжит работать.