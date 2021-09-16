Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру во время просмотра ленты

Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру во время просмотра лентыЗаклеиваем фронталки?
Первым обратил внимание на эту проблему Джошуа Мэддукс, написавший в Twitter о постоянно работающей камере во время использования Facebook. Оказывается, если открыть в ленте новостей фотографию, а затем немного сдвинуть ее вправо — можно увидеть часть окна «видоискателя» камеры. Оно появляется мгновенно, без какой-либо задержки на активацию, из-за чего можно предложить о постоянной активности во время просмотра ленты.
Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019
Проблему можно воспроизвести только на iOS 13.2.2. Поэтому мнения экспертов насчет уязвимости разделились: одни согласились насчет вероятности ошибки в программном коде приложения, другие сочли это подтверждением тотальной слежки за пользователями. Представители Facebook закономерно объявили о непреднамеренной природе этого события и пообещали выпустить обновление с исправлением ошибки.
Кстати, некоторые пользователи смартфонов с выдвижной фронтальной камерой сообщают о ее «произвольной» активации при использовании приложения Facebook. Однако массовых жалоб на это пока нет, равно как и убедительных подтверждений.