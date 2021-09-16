Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру во время просмотра ленты

Проблему можно воспроизвести только на iOS 13.2.2. Поэтому мнения экспертов насчет уязвимости разделились: одни согласились насчет вероятности ошибки в программном коде приложения, другие сочли это подтверждением тотальной слежки за пользователями. Представители Facebook закономерно объявили о непреднамеренной природе этого события и пообещали выпустить обновление с исправлением ошибки.

Кстати, некоторые пользователи смартфонов с выдвижной фронтальной камерой сообщают о ее «произвольной» активации при использовании приложения Facebook. Однако массовых жалоб на это пока нет, равно как и убедительных подтверждений.