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Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру во время просмотра ленты

Заклеиваем фронталки?
«Глюк» в работе интерфейса Facebook позволил узнать, что приложение на смартфоне незаметно включает камеру во время просмотра ленты новостей и может следить за пользователем.
Facebook поймали на слежке за пользователями через камеру во время просмотра ленты

Первым обратил внимание на эту проблему Джошуа Мэддукс, написавший в Twitter о постоянно работающей камере во время использования Facebook. Оказывается, если открыть в ленте новостей фотографию, а затем немного сдвинуть ее вправо — можно увидеть часть окна «видоискателя» камеры. Оно появляется мгновенно, без какой-либо задержки на активацию, из-за чего можно предложить о постоянной активности во время просмотра ленты.

Проблему можно воспроизвести только на iOS 13.2.2. Поэтому мнения экспертов насчет уязвимости разделились: одни согласились насчет вероятности ошибки в программном коде приложения, другие сочли это подтверждением тотальной слежки за пользователями. Представители Facebook закономерно объявили о непреднамеренной природе этого события и пообещали выпустить обновление с исправлением ошибки.

Кстати, некоторые пользователи смартфонов с выдвижной фронтальной камерой сообщают о ее «произвольной» активации при использовании приложения Facebook. Однако массовых жалоб на это пока нет, равно как и убедительных подтверждений.