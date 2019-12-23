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Facebook потребовала не менее 10 млн долларов для покупки запрещенной криптовалюты компании

На данный момент никто не вложил подобной суммы в проект
Несмотря на то, что у Facebook нет четкого плана по запуску собственной цифровой валюты Facebook Libra, компания уже установила минимальный порог вхождения для потенциальных инвесторов.

Так, по словам Патрика Эллиса, одного из пяти членов правления организации Libra Association, которая выступит эмитентом цифровой валюты и планирует управлять ею, для того, чтобы принять участие в проекте, потенциальным инвесторам будет необходимо внести не менее 10 млн долларов. Правда, на данный момент никто, кроме самой Facebook, подобной суммы в проект не вложил. По прогнозам экспертов, первые взносы будут зарегистрированы лишь в первом полугодии 2020 года.

Напомним, что ранее представители проекта заявляли о том, что в связи с возникшими препятствиями со стороны регуляторов, запуск Facebook Libra может быть перенесен с июня 2020 года на неизвестный срок. Но при этом Эллис все же подтвердил, что цифровая валюта начнет работать уже в будущем году.