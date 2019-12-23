Facebook потребовала не менее 10 млн долларов для покупки запрещенной криптовалюты компании

Так, по словам Патрика Эллиса, одного из пяти членов правления организации Libra Association, которая выступит эмитентом цифровой валюты и планирует управлять ею, для того, чтобы принять участие в проекте, потенциальным инвесторам будет необходимо внести не менее 10 млн долларов. Правда, на данный момент никто, кроме самой Facebook, подобной суммы в проект не вложил. По прогнозам экспертов, первые взносы будут зарегистрированы лишь в первом полугодии 2020 года.

Напомним, что ранее представители проекта заявляли о том, что в связи с возникшими препятствиями со стороны регуляторов, запуск Facebook Libra может быть перенесен с июня 2020 года на неизвестный срок. Но при этом Эллис все же подтвердил, что цифровая валюта начнет работать уже в будущем году.