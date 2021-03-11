Facebook потребует оставить ей Instagram и WhatsApp через суд

Сообщается, что в своём заявлении Facebook утверждает, что таким образом правительство Соединённых Штатов пытается «переиграть» приобретения, которые само же ранее одобрило, пишет Bloomberg.

Представители соцсети настаивают на том, что в декабрьском иске Федеральной торговой комиссии США не берётся во внимание тот факт, что сам регулятор в 2012 и 2014 годах и одобрил приобретение Instagram и WhatsApp. Также в документе, якобы, нет ясного объяснения причин, по которым комиссия хочет отменить сделку.

Отметим, что помимо Федеральной торговой комиссии, иск против Facebook также подали представители 48 штатов.