Наука и технологии
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Facebook потребует оставить ей Instagram и WhatsApp через суд
И в позиции соцсети, как ни странно, есть логика
В сети появилась информация об обращении Facebook в суд США. Через него компания пытается добиться прекращения рассмотрения антимонопольного дела, целью которого является отделение от неё Instagram и WhatsApp.
Сообщается, что в своём заявлении Facebook утверждает, что таким образом правительство Соединённых Штатов пытается «переиграть» приобретения, которые само же ранее одобрило, пишет Bloomberg.
Представители соцсети настаивают на том, что в декабрьском иске Федеральной торговой комиссии США не берётся во внимание тот факт, что сам регулятор в 2012 и 2014 годах и одобрил приобретение Instagram и WhatsApp. Также в документе, якобы, нет ясного объяснения причин, по которым комиссия хочет отменить сделку.
Отметим, что помимо Федеральной торговой комиссии, иск против Facebook также подали представители 48 штатов.