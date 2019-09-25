Facebook позволит чиновникам нарушать собственные правила сервиса

Об этом рассказал старший представитель Facebook Ник Клегг во время своего выступления на Атлантическом фестивале в Вашингтоне. Он рассказал, какие шаги предпринимает соцсеть для подготовки к предстоящим американским выборам. Так, хоть Facebook и будет продолжать бороться с фейковыми аккаунтами и работать над тем, чтобы уменьшить распространение ложных новостей, выступления политиков все же будут освобождены от проверки фактических ошибок и будут разрешены на платформе, даже если это нарушает правила Facebook.

”Свобода выражения собственного мнения является основополагающим принципом в Facebook. Предоставление людям права голоса для самовыражения лежит в основе всего, что мы делаем, с самого первого дня работы соцсети. Мы являемся поборниками свободы слова и защищаем ее от попыток ограничить ее. Цензура или удушение политического дискурса противоречили бы нашим принципам”, — сказал Клегг во время своего выступления.