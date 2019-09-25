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Facebook позволит чиновникам нарушать собственные правила сервиса

И все в связи с грядущими американскими выборами
Крупнейшая в мире соцсеть Facebook официально объявила о том, что компания не будет удалять посты политиков на своем сайте, даже если содержание этих постов нарушает действующие правила сервиса.

Об этом рассказал старший представитель Facebook Ник Клегг во время своего выступления на Атлантическом фестивале в Вашингтоне. Он рассказал, какие шаги предпринимает соцсеть для подготовки к предстоящим американским выборам. Так, хоть Facebook и будет продолжать бороться с фейковыми аккаунтами и работать над тем, чтобы уменьшить распространение ложных новостей, выступления политиков все же будут освобождены от проверки фактических ошибок и будут разрешены на платформе, даже если это нарушает правила Facebook.

”Свобода выражения собственного мнения является основополагающим принципом в Facebook. Предоставление людям права голоса для самовыражения лежит в основе всего, что мы делаем, с самого первого дня работы соцсети. Мы являемся поборниками свободы слова и защищаем ее от попыток ограничить ее. Цензура или удушение политического дискурса противоречили бы нашим принципам”, — сказал Клегг во время своего выступления.

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