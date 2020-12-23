Наука и технологии
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Facebook предлагала помочь взрастить своего конкурента, но правительство США отказалось
А ведь в случае успеха, техногигант мог избежать иска от американских властей
В сети появились свежие данные от The Washington Post. В нём говорится о том, что крупнейшая соцсеть планеты Facebook предлагала американским властям взрастить собственного конкурента. Таким образом компания Марка Цукерберга хотела избежать антимонопольных исков. Но, в конечном итоге, правительство США отказалось от предложения.
Facebook хотела предоставить посторонней компании свой программный код, сообщает издание. Таким образом техногигант планировал помочь конкуренту быстрее разработать свою альтернативу социальной сети Facebook. Но в правительстве Соединённых Штатов пришли к выводу, что этого будет недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу монополии детища Цукерберга.
Напомним, что в начале декабря Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генеральные прокуроры 48 штатов передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. Если правительство выиграет дело, то компанию обяжут продать Instagram и WhatsApp.