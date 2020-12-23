Facebook предлагала помочь взрастить своего конкурента, но правительство США отказалось

Facebook хотела предоставить посторонней компании свой программный код, сообщает издание. Таким образом техногигант планировал помочь конкуренту быстрее разработать свою альтернативу социальной сети Facebook. Но в правительстве Соединённых Штатов пришли к выводу, что этого будет недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу монополии детища Цукерберга.

Напомним, что в начале декабря Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генеральные прокуроры 48 штатов передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. Если правительство выиграет дело, то компанию обяжут продать Instagram и WhatsApp.