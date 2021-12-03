Facebook предложил пользователям загрузить свои интимные фото для защиты от их распространения

Facebook предложил пользователям загрузить свои интимные фото для защиты от их распространенияЗвучит как абсурд, да
Правда, у метода работы платформы есть одно но — чтобы она смогла взяться за дело, необходимо отправить ей то самое фото, чьё распространение вы не желаете.
Если кто-то обеспокоен тем, что их интимные изображения были опубликованы или могут быть размещены в социальных сетях, таких как Facebook или Instagram, они могут создать заявку на StopNCII.org, чтобы оперативно их обнаружить.
Разумеется, IT-гигант утверждают, что исходное изображение останется на устройстве пользователя, его никуда не загрузят и не будут передавать.
При этом заявку могут оставить лишь совершеннолетние пользователи, т.е. те, кому уже исполнилось 18 лет. Также алгоритмы платформы могут не справиться с задачей, если на исходное фото распространители наложили фильтр либо кадрировали его. В таком случае надо будет отправлять в качестве референса также изменённый вариант снимка.