Facebook представила своего конкурента видеосервиса Zoom

Сообщается, что в видеоконференциях Messenger на данный момент могут принимать участие одновременно 50 человек. Кроме того, нововведения коснулись и других сервисов компании в числе которых популярный мессенджер WhatsApp, а также социальная сеть Instagram. Так, для WhatsApp разработчики увеличили число возможных участников видеозвонков вдвое, тогда как в Instagram появилась возможность смотреть прямые трансляции в веб-версии.

В компании отметили, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции специалистами фиксируется востребованность на видеозвонки и прямые трансляции. Так, по словам представителей Facebook, в наиболее затронутых коронавирусом регионах был замечен рост количества звонков, а также просмотров Facebook Live и Instagram Live. Издание The Verge отметило, что появление нового сервиса видеозвонков от Facebook можно считать ответом на стремительный рост популярности Zoom.