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Facebook пригрозил России «обратным эффектом» за оборотный штрафВ России это восприняли как давление
Российский суд назначил американской соцсети Meta, ранее Facebook, оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей. Представители соцсети отреагировали на это решение угрозой «обратного эффекта».
По мнению представителей Meta, оборотные штрафы, назначение которых начало практиковаться в России в отношении западных компаний, может грозить обратным эффектом российской стороне. Крупные российское компании, которые будут судиться в иностранных судах, могут тоже подпасть под такие меры.
«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», — рассказал один из российских аналитиков, знакомый с подробностями судебного процесса.
Источник: Telegram-канал RT