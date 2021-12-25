Facebook пригрозил России «обратным эффектом» за оборотный штраф

По мнению представителей Meta, оборотные штрафы, назначение которых начало практиковаться в России в отношении западных компаний, может грозить обратным эффектом российской стороне. Крупные российское компании, которые будут судиться в иностранных судах, могут тоже подпасть под такие меры.

«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», — рассказал один из российских аналитиков, знакомый с подробностями судебного процесса.