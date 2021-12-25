Наука и технологии
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Facebook пригрозил России «обратным эффектом» за оборотный штраф

В России это восприняли как давление
Российский суд назначил американской соцсети Meta, ранее Facebook, оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей. Представители соцсети отреагировали на это решение угрозой «обратного эффекта».
Facebook пригрозил России «обратным эффектом» за оборотный штраф

По мнению представителей Meta, оборотные штрафы, назначение которых начало практиковаться в России в отношении западных компаний, может грозить обратным эффектом российской стороне. Крупные российское компании, которые будут судиться в иностранных судах, могут тоже подпасть под такие меры.

«Сложилось впечатление, что так называемая Meta, используя свой вес и связи в политических кругах, может оказывать давление не только на умы людей посредством контента, но и на судебные системы иностранных государств, откровенно шантажируя представителей российских государственных органов», — рассказал один из российских аналитиков, знакомый с подробностями судебного процесса.

Источник: Telegram-канал RT
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