Facebook призналась в сборе данных о действиях пользователей вне соцсети

Так, в соцсети была представлена новая функция под названием "Действия вне Facebook", в рамках которой пользователи могут управлять информацией о данных, полученных от других сайтов. При этом сам Facebook как будто бы не видит в этом никакой проблемой, отмечая, что компания собирает эти данные лишь для демонстрации более актуальной рекламы, а также более точной рекомендации различных групп, событий и товаров, основываясь на интересах пользователя.

”Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook”, — говорится на официальном сайте компании.