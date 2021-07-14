Facebook продала разработчиков собственного космического интернета

Но в какой-то момент руководство «забуксовало» и, по итогу, продало команду разработки орбитального интернета другому IT-гиганту — Amazon.

Как пишет Insider, в компанию Джеффа Безоса перешло около полутора десятков специалистов: от физиков до разработчиков аппаратного и программного обеспечений. При этом сумма сделки всё ещё остаётся неизвестной.

Сообщается также, что бюджет проекта Amazon составляет 10 млрд долларов. Учитывая, что помимо сотрудников, в руки компании перешли и некоторые наработки Facebook, от крупнейшего интернет-магазина можно ожидать прорывов в этой области в самое ближайшее время.