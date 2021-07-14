Facebook продала разработчиков собственного космического интернета

Наука и технологии
Сегодня в 16:32
Facebook продала разработчиков собственного космического интернетаНовый владелец готов выделить под проект 10 млрд долларов
В последние несколько лет популярностью пользуются два проекта космического интернета — Starlink и OneWeb. Оказалось, что потенциально мог быть ещё один игрок — Facebook.
Но в какой-то момент руководство «забуксовало» и, по итогу, продало команду разработки орбитального интернета другому IT-гиганту — Amazon.
Как пишет Insider, в компанию Джеффа Безоса перешло около полутора десятков специалистов: от физиков до разработчиков аппаратного и программного обеспечений. При этом сумма сделки всё ещё остаётся неизвестной.
Сообщается также, что бюджет проекта Amazon составляет 10 млрд долларов. Учитывая, что помимо сотрудников, в руки компании перешли и некоторые наработки Facebook, от крупнейшего интернет-магазина можно ожидать прорывов в этой области в самое ближайшее время.