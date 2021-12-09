Наука и технологии
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Facebook продолжает собирать данные iOS-пользователей, которые отказались от отслеживания

А все дело в вольном толковании новой политики компаниями
Напомним, что 7 месяцев назад Apple внедрила новую политику App Tracking Transparency, в рамках которой каждое приложение должно получить соглашение от пользователя на сбор персональных данных. Оказалось, что Facebook и Snapchat продолжают отслеживать данные людей, даже если получили от них отказ.
Facebook продолжает собирать данные iOS-пользователей, которые отказались от отслеживания

Об этом сообщается в издании The Financial Times. Согласно данным специалистов, все дело в неоднозначном толковании политики конфиденциальности Apple, что и позволяет Facebook и Snapchat продолжать отслеживание пользователей в маркетинговых целях, даже если они просили не делать этого.

В частности, Apple не против того, что компании вроде Facebook и Snapchat продолжили собирать некоторые данные о пользователях в том случае, если они обезличены, агрегированы и не связаны с определенными аккаунтами пользователей.

Предполагается, что именно это и привело к тому, что некоторые компании начали вольно толковать новую политику конфиденциальности. Так, разработчики не отслеживают поведение определенных пользователей, а групп, которые в конечном итоге будут получать таргетированную рекламу.

Источник: The Financial Times
Автор: Лилик Ми
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