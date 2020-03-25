Facebook рассказал, как эпидемия коронавируса отразилась на посещаемости его сервисов

Так, если верить официальным данным соцсети, то она отмечает существенный рост использования своих сервисов и все из-за распространения нового вируса по планете, из-за чего огромное количество людей вынуждено самоизолироваться.

”Поскольку пандемия расширяется и все больше людей практикуют физическое дистанцирование друг от друга, это также означает, что все больше людей используют наши приложения”, — заявили представители Facebook.

Так, например, в 1,5 раза увеличилось число сообщений, которые пользователи отправили, используя сервисы Facebook. Также увеличилось и количество видеозвонков, примерно в два раза. Но рекордными являются показатели компании в Италии — там, на фоне серьезности ситуации с коронавирусом, использование групповых видеочатов подскочило более чем на 1000% за один месяц.